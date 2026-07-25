Una donna di 28 anni ha subito gravi ferite durante un’escursione in crociera in Honduras, quando è salita su un’altalena. Pochi secondi dopo aver iniziato a dondolare, è caduta e si è infortunata gravemente. È stata trasportata in ospedale e sottoposta a due interventi d’urgenza. La vacanza, che doveva essere la prima crociera con il fidanzato, si è conclusa con un incidente che le ha cambiato la vita.

La vacanza perfetta finisce nel peggiore dei modi: 28enne costretta a due interventi d’urgenza. Doveva essere la vacanza della vita, la prima crociera condivisa con il fidanzato. Invece, per Kirsten Lindsey, 28 anni della Louisiana, il viaggio si è trasformato in un dramma. Durante un’escursione in spiaggia in Honduras, la giovane ha riportato una gravissima lesione nella zona genitale dopo un incidente con un’altalena di corda, riportando ferite che hanno reso necessari due delicati interventi chirurgici e un trasferimento sanitario d’urgenza negli Stati Uniti. La vicenda è stata raccontata dal compagno Blake Ford, che ha avviato una raccolta fondi per sostenere le ingenti spese mediche affrontate dalla coppia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Honduras, sale sull’altalena durante l’escursione in crociera: quello che succede pochi secondi dopo le cambia la vita

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