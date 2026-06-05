Il bacio tra Madame e Giulia Stabile che ha mandato in tilt il web | cosa c’è dietro la foto sparita dopo pochi secondi

Da screenworld.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una foto tra Madame e Giulia Stabile è diventata virale su Instagram, restando visibile solo 35 secondi prima di essere rimossa. La breve permanenza ha generato numerosi screenshot, commenti e ipotesi online. La foto ritraeva un bacio tra le due, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla sua origine o sul motivo della sua eliminazione. La pubblicazione e la cancellazione rapida hanno alimentato discussioni tra gli utenti sui social media.

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Bastano 35 secondi per far esplodere il web. È il tempo che una foto è rimasta online sul profilo Instagram ufficiale di Madame prima di sparire nel nulla, lasciando dietro di sé una scia di screenshot, speculazioni e domande senza risposta. L’immagine in questione non è una qualsiasi: ritrae la cantante e Giulia Stabile mentre si scambiano un bacio sulle labbra, uno scatto intimo che ha immediatamente acceso i riflettori su un legame che da tempo alimenta curiosità e chiacchiere. La rapidità con cui la foto è stata rimossa non ha impedito a una follower particolarmente veloce di catturarla, immortalando quello che potrebbe essere un errore, una provocazione o forse una rivelazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Il bacio tra Madame e Giulia Stabile che ha mandato in tilt il web: cosa c’è dietro la foto sparita dopo pochi secondi
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