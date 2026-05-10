Pochi secondi tra la vita e la morte | il salvataggio record dei fanti del 66esimo Reggimento

Da forlitoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì pomeriggio alla stazione ferroviaria di Roma Termini si è verificato un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze fatali. Un giovane di 28 anni si trovava in pericolo di vita, ma grazie all’intervento rapido e deciso di alcuni militari dell’Esercito dell’66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste, è stato possibile evitargli il peggio. I militari sono riusciti a intervenire in pochi secondi, mettendo in salvo il giovane prima che la situazione degenerasse.

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Poteva trasformarsi in tragedia il pomeriggio di venerdì alla stazione ferroviaria di Roma Termini. Solo la prontezza di riflessi e il coraggio dei militari dell'Esercito dell’66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste hanno evitato il peggio, strappando alla morte uno studente di 28 anni a pochi.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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