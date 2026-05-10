Pochi secondi tra la vita e la morte | il salvataggio record dei fanti del 66esimo Reggimento
Venerdì pomeriggio alla stazione ferroviaria di Roma Termini si è verificato un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze fatali. Un giovane di 28 anni si trovava in pericolo di vita, ma grazie all’intervento rapido e deciso di alcuni militari dell’Esercito dell’66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste, è stato possibile evitargli il peggio. I militari sono riusciti a intervenire in pochi secondi, mettendo in salvo il giovane prima che la situazione degenerasse.
Poteva trasformarsi in tragedia il pomeriggio di venerdì alla stazione ferroviaria di Roma Termini. Solo la prontezza di riflessi e il coraggio dei militari dell'Esercito dell’66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste hanno evitato il peggio, strappando alla morte uno studente di 28 anni a pochi.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Il 66esimo Reggimento Trieste in prima linea nell'esercitazione dell’Aviazione dell’EsercitoL’esercitazione ha evidenziato la capacità dell’Aviazione dell’Esercito di intervenire con rapidità, flessibilità e professionalità, sia sul...
Terribile incidente in Italia, la morte atroce in pochi secondi. Giovanissima, scena agghiaccianteLe prime luci del mattino, la strada ancora poco trafficata e un tragitto che si trasforma improvvisamente in una tragedia.