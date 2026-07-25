Hollywood premia Roberto Bolle | nel 2027 avrà la sua stella sulla Walk of Fame

Notizia in breve

Nel 2027, Roberto Bolle riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il riconoscimento sarà collocato sul marciapiede di Hollywood, segnando un premio che supera il mondo della danza. L’étoile italiano è stato selezionato per questa onorificenza, che sarà ufficialmente incisa nel 2027. La decisione è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di selezione o sui criteri adottati.