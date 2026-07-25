Hollywood premia Roberto Bolle | nel 2027 avrà la sua stella sulla Walk of Fame

Da 361magazine.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2027, Roberto Bolle riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il riconoscimento sarà collocato sul marciapiede di Hollywood, segnando un premio che supera il mondo della danza. L’étoile italiano è stato selezionato per questa onorificenza, che sarà ufficialmente incisa nel 2027. La decisione è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di selezione o sui criteri adottati.

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Un riconoscimento che va oltre la danza. Nel 2027 il nome di Roberto Bolle verrà inciso sul marciapiede più famoso del mondo. L’étoile italiano è stato infatti scelto per ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il premio rientra nella sezione ‘Live TheatreLive Performance’, dedicata alle grandi performance dal vivo. L’annuncio arriva da Los Angeles e segna un passaggio storico: Bolle diventa uno dei pochi artisti italiani della danza a entrare ufficialmente nella storia di Hollywood. “Un sogno che diventa reale” A commentare il traguardo è lo stesso Bolle, con parole semplici ma dirette condivise in tv o sui giornali: “Ci sono obiettivi che sembrano appartenere solo ai sogni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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“Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni”: Roberto Bolle conquista la stella sulla Hollywood Walk of Fame. È il primo ballerino italiano a ricevere questo riconoscimentoRoberto Bolle riceverà nel 2027 una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Live Theatre/Live Performance.

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