Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni | Roberto Bolle conquista la stella sulla Hollywood Walk of Fame È il primo ballerino italiano a ricevere questo riconoscimento

Roberto Bolle è ufficialmente entrato nella storia di Hollywood. L’étoile italiano è stato selezionato per ricevere, nel 2027, la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame, nella categoria Live TheatreLive Performance. Il suo nome compare tra le 32 personalità della Classe 2027, scelte dalla Hollywood Chamber of Commerce tra centinaia di candidature e presentate da Ming-Na Wen, Sheila E. e dal presidente della Camera, Ron Frierson. “ Queste 32 persone straordinarie hanno lasciato un segno indelebile nel pubblico di tutto il mondo “, ha dichiarato Peter Roth, presidente del Comitato di selezione, sottolineando l’onore di riconoscerne il contributo mentre entrano a far parte della storia di Hollywood. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Roberto Bolle avrà una stella sulla Walk of fame

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Si parla di: Un stella a Hollywood per Roberto Bolle.

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