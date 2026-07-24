Roberto Bolle riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2027. L’étoile italiana è stato selezionato tra altri 31 artisti internazionali per entrare a far parte della classe di quell’anno. La cerimonia si terrà a Los Angeles, confermando così il riconoscimento internazionale della sua carriera nel campo della danza. La scelta è stata ufficializzata e Bolle si unisce così ai nomi più noti dello spettacolo mondiale.

La danza italiana arriva sul marciapiede più celebre di Los Angeles. Roberto Bolle è stato scelto per ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame, entrando nella Classe 2027 insieme ad altri 31 protagonisti dello spettacolo internazionale. L ’étoile della Scala sarà premiata nella categoria “ Live TheatreLive Performance ”, dedicata al teatro e agli spettacoli dal vivo. La selezione è stata effettuata dal comitato della Hollywood Chamber of Commerce tra centinaia di candidature e successivamente ratificata dal consiglio direttivo. Ad annunciare i nomi sono stati Ming-Na Wen, Sheila E. e il presidente della Camera di commercio di Hollywood, Ron Frierson. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roberto Bolle conquista Hollywood: l’étoile italiana avrà una stella sulla “Walk of Fame”

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