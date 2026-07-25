Ho finito basta Trent' anni fa Indurain capì che non avrebbe vinto più
Il 6 luglio 1996, durante la settima tappa del Tour de France, un ciclista spagnolo annunciò di aver smesso di competere. In quel pomeriggio, la maggior parte delle persone in Spagna stava guardando la corsa in televisione, mentre lui dichiarava di aver concluso la propria carriera. Trent’anni fa, questa frase segnò la fine di un percorso nel mondo del ciclismo per il corridore.
Un pomeriggio di trent’anni fa, il 6 luglio 1996, la Spagna era deserta: erano tutti davanti ai televisori a guardare la settima tappa del Tour de France. Era il primo giorno di alta montagna, 200 chilometri da Chambéry a Les Arcs, con La Madeleine, il Cormet de Roselend e l'ascesa finale. Una di quelle tappe in cui eri orgoglioso soltanto per il fatto di essere nato nello stesso paese di Miguel Indurain. Aveva vinto gli ultimi cinque Tour de France di fila, non c’era niente che facesse sentire gli spagnoli meglio di così. La corsa era partita dall’Olanda, e Indurain era chiaramente il favorito: ai primi di giugno aveva vinto il Delfinato, battendo lo svizzero Tony Rominger e il francese Richard Virenque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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