Antonio Conte ha annunciato di aver comunicato al presidente del club, un mese fa, la decisione di lasciare il suo incarico. L'allenatore ha spiegato di avergli detto che il suo percorso alla guida della squadra era terminato. Durante il suo periodo, Conte ha vinto uno scudetto e una Supercoppa.

The last dance, oserebbe dire qualcuno. Antonio Conte non è stato per il Napoli quello che Michael Jordan è stato per i Chicago Bulls, ma uno Scudetto e una Supercoppa in due stagioni, conferenze stampa pungenti, cuore, “cazzimma” e tanto altro hanno portato il mister ad entrare di diritto nella storia azzurra. E non è mai stata una cosa facile per nessuno. Mai terzo, neanche questa volta. Conte, che andrà via, lascia in eredità un secondo posto, conquistato dopo la vittoria di questa sera, e una qualificazione in Champions League, che peserà in positivo sulle casse del club di Aurelio De Laurentiis, che oggi ha spento 77 candeline e che per la prima volta è sceso in conferenza stampa nel corso di questa stagione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, Conte annuncia l'addio: «Un mese fa ho chiamato De Laurentiis e gli ho detto che il mio percorso qui è finito»

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