Nell’estate del 2026, le temperature hanno superato i 40 gradi per settimane consecutive, con poche notti sotto i 30 gradi. Le città hanno registrato un aumento dei ricoveri legati a colpi di calore e disidratazione, mentre molti residenti hanno deciso di trasferirsi temporaneamente in zone più fresche. Gli alberi lungo le strade sono stati al centro di un accordo tra cittadini e amministrazioni, per cercare di mitigare gli effetti del caldo.

H o fatto un sogno. L’estate del 2026 era stata rovente: nessuna tregua, senza scampo. Le notti erano pesanti per il caldo, i corpi infiacchiti, i bollettini medici dispensavano consigli e allarmi e chi poteva lasciava la città. Caldo, quanto dura la terza ondata? Intanto il mese di giugno 2026 segna il record storico X Leggi anche › Il verde urbano che cura, dagli orti di quartiere alle aule natura: 7 storie di “attivazione civica” I cittadini erano avviliti: lo profetizzavano da anni, addirittura dal Novecento, gli scienziati, ma nessuno li aveva presi sul serio. Alcuni azzardavano previsioni smentite dai fatti, altri ipotizzavano misure a lungo termine, ormai pochi negavano, qualcuno gridava all’Apocalisse e c’era ancora chi invocava le ragioni dell’economia e della crescita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ho fatto un sogno. L’estate del 2026 era stata caldissima: rovente. Così un drappello di cittadini di buon senso strinse un patto con gli unici alleati possibili: gli alberi

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Ho migliaia di messaggi di ragazzi che mi dicono continua così, ci fai vivere un sogno. E intendiamoci, non penso di meritarmi tutta questa responsabilità. - Lele Adani al Corriere della Sera #SpagnaArgentina #Mondiali #Mondiali2026 #LeleAdani x.com

Lasciare un posto fisso per inseguire un sogno? reddit

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