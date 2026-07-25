Ho fatto un sogno L’estate del 2026 era stata caldissima | rovente Così un drappello di cittadini di buon senso strinse un patto con gli unici alleati possibili | gli alberi
Nell’estate del 2026, le temperature hanno superato i 40 gradi per settimane consecutive, con poche notti sotto i 30 gradi. Le città hanno registrato un aumento dei ricoveri legati a colpi di calore e disidratazione, mentre molti residenti hanno deciso di trasferirsi temporaneamente in zone più fresche. Gli alberi lungo le strade sono stati al centro di un accordo tra cittadini e amministrazioni, per cercare di mitigare gli effetti del caldo.
H o fatto un sogno. L’estate del 2026 era stata rovente: nessuna tregua, senza scampo. Le notti erano pesanti per il caldo, i corpi infiacchiti, i bollettini medici dispensavano consigli e allarmi e chi poteva lasciava la città. Caldo, quanto dura la terza ondata? Intanto il mese di giugno 2026 segna il record storico X Leggi anche › Il verde urbano che cura, dagli orti di quartiere alle aule natura: 7 storie di “attivazione civica” I cittadini erano avviliti: lo profetizzavano da anni, addirittura dal Novecento, gli scienziati, ma nessuno li aveva presi sul serio. Alcuni azzardavano previsioni smentite dai fatti, altri ipotizzavano misure a lungo termine, ormai pochi negavano, qualcuno gridava all’Apocalisse e c’era ancora chi invocava le ragioni dell’economia e della crescita. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Ho migliaia di messaggi di ragazzi che mi dicono continua così, ci fai vivere un sogno. E intendiamoci, non penso di meritarmi tutta questa responsabilità. - Lele Adani al Corriere della Sera #SpagnaArgentina #Mondiali #Mondiali2026 #LeleAdani x.com
LA RUBRICA DEL VENERDÌ MIA MAMMA, E IL SOGNO PREMONITORE......Una notte di quasi fine giugno, ho fatto un sogno strano che al risveglio, non capivo il significato. Mi trovavo con il mio compagno nel palazzo dove abitavo da bambina, un e facebook
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