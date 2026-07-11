Pier Silvio Berlusconi ha riferito di aver avuto diversi incidenti nel corso della sua vita, tra cui uno grave in moto da bambino e altri impatti come pendolare e appassionato di auto. Lo ha detto durante un incontro con la stampa negli studi di Cologno Monzese, in occasione della presentazione dei palinsesti di Mediaset per la stagione 2026-27. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente recente a Milano.

Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group Ceo di Mfe-Mediaforeurope, nel corso della serata con la stampa negli studi di Cologno Monzese per illustrare i palinsesti di Mediaset per la stagione 202627, a proposito del recente incidente stradale a Milano. “Purtroppo ho abbastanza esperienza con gli incidenti, – ha detto – perché quando ero piccolo ho fatto un brutto incidente in moto e da pendolare e appassionato di macchine ho avuto altri incidenti. È cambiato qualcosa dentro di me dopo l’ultimo incidente? Forse direi di sì. Non mi sono spaventato, pensavo di non essermi fatto niente, poi il male è uscito due giorni dopo quando ho provato a nuotare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Purtroppo ho abbastanza esperienza con gli incidenti. Da piccolo ne ho fatto uno brutto in moto e da pendolare e appassionato di macchine ho avuto altri impatti”: così Pier Silvio Berlusconi

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