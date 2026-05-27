gli anticorpi del buon senso ci hanno salvato

"Allucinante, semo ca.", che tradotto in maniera forbita dal dialetto triestino significa "siamo rovinati". Il secco commento via WhatsApp è arrivato da uno dei tanti amici, che hanno fatto girare un video virale della candidata, originaria del Bangladesh, alle elezioni in zona Venezia. Un siparietto con le nuove risorse della sinistra istruite a fare la X sul simbolo del Pd. La città galleggiante, più bella del mondo, però, ha dimostrato con il risultato elettorale, che, per ora, abbiamo ancora gli anticorpi democratici per non precipitare in situazione come a Birmingham dove comandano i musulmani. La popolazione islamica con la cittadinanza italiana sta crescendo, ma è ancora lontana dall'essere debordante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 maggio: la rassegna stampa; Ultima parte: un protocollo per la produzione di anticorpi colturali nella nuova situazione.; Il convegno Lotta alla mafia, ieri, oggi e domani al Teatro Don Orione. Il Prefetto Cortese ai giovani: La legalità quotidiana è il vostro patto sociale contro la criminalità.

No. La Procura di Pavia sta dimostrando con i fatti che il nostro sistema giudiziario ha validi anticorpi contro uno dei Sistemi opachi che le si annida dentro e ne inquina la percezione dei cittadini. Bisogna sostenere chi pone rimedio ad errori xché è un buon s x.com

Anticorpi monoclonali: una terapia efficace ma dai costi colossali per la sanitàGli anticorpi sono proteine prodotte dai linfociti B, cellule del sangue specializzate per questa funzione. Quando il nostro organismo incontra microorganismi o sostanze estranee come virus, batteri o ... ilfattoquotidiano.it

Sistema immunitario. A volte gli anticorpi non sono indispensabiliLe difese più specializzate non sono sempre quelle che aiutano a sopravvivere agli attacchi più pesanti degli agenti patogeni. Alcuni ricercatori dell'Harvard Medical School hanno scoperto nuove ... quotidianosanita.it