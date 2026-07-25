Nicolò Filippucci ha parlato della paura del giudizio, sottolineando che i social rappresentano un’arma a doppio taglio, da usare con cautela, specialmente tra i giovani. Dopo aver partecipato a “Amici di Maria De Filippi”, aver vinto a Sanremo Giovani e aver intrapreso un tour, si è confrontato con i ragazzi del Giffoni Film Festival, condividendo le sue riflessioni su dubbi, aspettative e il rapporto con il futuro.

Nicolò Filippucci dopo l’esperienza ad “Amici di Maria De Filippi”, la vittoria a Sanremo Giovani e il tour, si è raccontato ai ragazzi del Giffoni Film Festival, ripercorrendo dubbi, aspettative e il rapporto con il futuro. “Le paure per il futuro ci sono ancora oggi: – ha detto – ogni giorno è un’incognita per il nostro lavoro e per la vita in generale. Vi invito fare di tutto per raggiungere i propri traguardi e a portare avanti i propri ideali e valori”. Filippucci si è soffermato anche sul tema del giudizio e dell’esposizione pubblica: “ Ho avuto paura del giudizio ed è una cosa del tutto normale all’inizio, quando le persone non ti conoscono ancora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto paura del giudizio. I social? Un’arma a doppio taglio, vanno usati con estrema cautela, soprattutto tra i più giovani”: così Nicolò Filippucci

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