Una giovane donna di 20 anni ha raccontato di aver sofferto molto a causa del giudizio dei social, ma di aver imparato a non darvi più peso. Ha spiegato di voler fare di più e di essere disposta a fermarsi se la musica le provocherà sofferenza. Ha anche parlato delle difficoltà nell'organizzare un lavoro intenso durato alcuni anni, sottolineando però le soddisfazioni che ne sono derivate e il suo attaccamento a questa esperienza.

Ascolta cosa ha perso (e guadagnato) invece questi anni 2-3 anni di lavoro così intensi? «È stato complicato. Non è facile l'organizzazione, ma hai tantissime soddisfazioni ed è quello di cui sono innamorata. Non mi pesa, sono giovane, ho fatto molto per mia scelta in questo periodo sono anche dell'idea che bisogna approfittare dei momenti. Dall’altro lato, però la salute mentale e fisica viene al primo posto, se mi renderò conto di non stare bene, e avrò bisogno di una pausa, staccherò un attimo dal mondo dell'industria musicale. Ma ripeto ho 20 anni e voglio fare di più». C’è un lato negativo del lavoro? «Una cosa che sarebbe bello non ci fosse è l’odio tra fandom. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sarah Toscano: «La mia generazione ha paura del giudizio dei social. Anche io ho sofferto tanto, poi ho imparato a fregarmene. Ho 20 anni e voglio fare di più. Se un giorno la musica mi farà stare male, mi fermerò»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sarah Toscano canta ''Un'emozione da poco'' di Anna Oxa nel film Non abbiam bisogno di parole

Notizie e thread social correlati

“Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli. Ho scartato Annalisa a Sanremo”: Amadeus torna dopo 2 anni. Fiorello scherza: “A settembre torni qui?”Amadeus torna in televisione dopo due anni e annuncia di aver scartato la candidatura di Annalisa a Sanremo.

Leggi anche: Willie Peyote: «A 15 anni scegliere di non essere più un Testimone di Geova mi ha insegnato a capire chi non volevo essere, anche se avevo paura di ferire mia madre. Oggi ho imparato che la polemica non sempre serve»

Temi più discussi: Il film da guardare stasera su Netflix? Un dramma italiano con Sarah Toscano; Michielin, Toscano e Hunt: tris di concerti a Palmanova; Lorenzo Barbieri e Sarah Giomi vincono la 49^ PistoiAbetone Ultramarathon; Le Milky Rosé Nails regalano un aspetto chic alle unghie in pochi secondi: ecco come creare la manicure elegante.

SARAH TOSCANO SEI DAVVERO LA PIÙ BELLA DEL MONDO MAMMA MIA x.com

mando foto di mia mamma a chiunque la commenta per bene adesso!! reddit

Sarah Toscano, ecco Met Gala: Ferita dalle critiche sui social, ma la musica è la mia corazzaToscano ha raccontato la genesi del disco: Oltre al pop, che adoro, nell’album ci sono delle vene più street e urban che ho sperimentato nell’ultimo anno e che sento molto addosso. Se dovessi pensare ... repubblica.it

Red Valley Festival, Sarah Toscano: Le critiche? Rispondo con la mia musicaMusica, curiosità e sperimentazione: dopo la partecipazione a Sanremo e la collaborazione con Carl Brave, Sarah Toscano è tra le protagoniste dell’estate 2025. Tanti concerti in tutta Italia, poi le ... tg24.sky.it