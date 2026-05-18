Marco Bezzecchi | I test sono un’arma a doppio taglio ma ho provato delle cose interessanti

Durante la giornata di test collettivi della MotoGP al Montmelò, diversi piloti hanno concluso anticipatamente le proprie sessioni a causa di un improvviso acquazzone che ha interessato il circuito nel pomeriggio. Tra questi, anche il pilota in questione ha deciso di interrompere le prove, dopo aver provato alcune cose interessanti nonostante le difficoltà legate alle condizioni meteo. Le condizioni di asciutto si sono verificate solo nelle prime ore, lasciando poi spazio alla pioggia che ha influenzato il prosieguo delle attività sulla pista catalana.

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Marco Bezzecchi ha terminato in anticipo come tanti altri piloti la giornata di test collettivi della MotoGP al Montmelò, in seguito allo scroscio di pioggia che ha bagnato il tracciato catalano all’inizio della sessione pomeridiana. Il romagnolo dell’Aprilia chiude dunque il programma odierno dopo aver percorso 40 giri nel tentativo di risolvere le criticità emerse tra sabato e domenica in vista dei prossimi appuntamenti in calendario. Il Bez, ancora leader del Mondiale nonostante le deludenti prestazioni dell’ultimo weekend a Barcellona, ha lavorato a lungo sul passo con gomme usate effettuando alcune prove di set-up per trovare il bandolo della matassa dopo aver fatto tanta fatica a tenere il ritmo degli altri big sia nella Sprint che nel Gran Premio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Bezzecchi: “I test sono un’arma a doppio taglio, ma ho provato delle cose interessanti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video HUGE NEWS From Miller Brutal Message for Toprak M1 V4! Bezzechi Drops A Bombshell, Ducati Locks in Sullo stesso argomento Leggi anche: MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho fatto un errore, ma volevo dare il massimo” Un dispetto alla Cina e un'arma a doppio taglio nello scacchiere globaleL'attacco statunitense alle installazioni militari di Kharg rappresenta un passaggio di soglia nel confronto con l'Iran. Marco Bezzecchi soddisfatto: Podio positivo nella Sprint. Gara bagnata domani? Sarà un bel test per tutti - #MotoGP #FrenchGP x.com Test MotoGP 2026, Pedro Acosta il più veloce nella mattinata al Montmelò. Pochi giri per Bezzecchi e BagnaiaDopo il rocambolesco Gran Premio di Catalogna 2026 di ieri, il Montmelò ospita oggi una giornata di Test Ufficiali MotoGP. Nonostante le numerose assenze, ... oasport.it Marco Bezzecchi: È stata una gara tosta, ho portato a casa il massimoUn quinto posto al termine di una domenica caotica e spaventosa per Marco Bezzecchi al Montmeló, in Spagna, sede della sesta tappa del Mondiale 2026 di ... oasport.it