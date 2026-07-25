Oggi, nel centro storico di Massa, si tiene la summer edition dell’Underground Contest, organizzato dalla Urban Dance Academy. L’evento rappresenta il ritorno della manifestazione, che non si svolgeva in città dal 2021. La manifestazione coinvolge artisti hip hop e si svolge in piazza Aranci, attirando pubblico e appassionati di danza urbana.

Il grande hip hop accende il centro storico di Massa con la summer edition dell’UGB, l’Underground Contest. Si tratta di un ritorno per l’evento organizzato dalla Urban Dance Academy del coreografo Massi di Massa che mancava dalla città dal 2021. L’evento, nato dalla collaborazione con il Comune di Massa e la Fondazione Marmo, rappresenta anche una risposta di comunità al difficile periodo che sta vivendo la città dopo i fatti di cronaca delle ultime settimane. L’hip hop è lo strumento per dare voce ad una intera generazione di giovani e giovanissimi schiacciati tra il peso delle aspettative fomentate dagli inarrivabili modelli dei social e relazioni sociali sempre più fragili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hip hop in piazza Aranci. Oggi la ’summer edition’ dell’Underground contest

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