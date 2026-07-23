Stasera a Perugia, l’ultima tappa del Pop Music Festival si conclude con DJ Jad e Wlady che salgono sul palco di piazza IV Novembre. L’evento vede un mix tra hip-hop e danza, con i due artisti che rappresentano l’unione tra le radici dell’hip hop e la cultura del club. La serata promette di scaldare la piazza con un’esibizione di musica e movimento.

PERUGIA – Ultima tappa del Pop Music Festival di Perugia stasera con l’esibizione sul palco di piazza IV Novembre di DJ Jad & Wlady, che rappresentano l’incontro tra l’hip hop delle origini e la cultura del club. DJ Jad, cofondatore degli Articolo 31 insieme a J-Ax, è considerato uno dei pionieri dell’ hip hop italiano. Insieme a Wlady, sarà protagonista di uno show che unisce l’eredità dell’hip hop italiano all’energia della musica dance contemporanea. Tra scratch, remix esclusivi e grandi successi, il duo sarà affiancato dal DJ set di DJ Fritz e dalle performance di danza di Chiara Tobia e della Basement Art Lab Company, per uno spettacolo ad alto impatto scenico che chiuderà il programma con energia e spettacolarità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gran finale con DJ Jad & Wlady. Hip-hop e danza per scaldare la piazza

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