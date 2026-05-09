Oggi pomeriggio all’Arci Canaletto di via Bosco 2 alla Spezia si svolge un evento dedicato all’hip hop, organizzato dai collettivi Skills La Spezia e Jam Antifascista. La giornata prevede diverse attività che coinvolgono le diverse espressioni di questa cultura, offrendo uno spazio di confronto e musica dal vivo. La manifestazione si tiene nella sede dell’associazione, con ingresso aperto al pubblico.

Una giornata dedicata all’hip hop in tutte le sue voci e le sue forme oggi nella sede dell’Arci Canaletto di via Bosco 2 alla Spezia, organizzata dai collettivi Skills La Spezia e Jam Antifascista. L’intensa carrellata di eventi prenderà il via alle 17 con il consueto mercato mensile dedicato alle autoproduzioni (prodotti agricoli, fumetti, scambio-regalo vestiti e molto altro) e la mostra fotografica di Stefano Lanzardo, che ripercorrerà i sette anni dedicati a questo genere e a questa cultura del progetto Jam Antifascista al circolo. Sarà, quindi, la volta dei passi acrobatici della breakdance Cypher e una sfida di ’throw-up’ durante la quale i writer si contenderanno la palma del migliore riempiendo di colore i muri esterni del circolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spazio all’hip hop oggi pomeriggio all’Arci Canaletto

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