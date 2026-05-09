Spazio all’hip hop oggi pomeriggio all’Arci Canaletto

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio all’Arci Canaletto di via Bosco 2 alla Spezia si svolge un evento dedicato all’hip hop, organizzato dai collettivi Skills La Spezia e Jam Antifascista. La giornata prevede diverse attività che coinvolgono le diverse espressioni di questa cultura, offrendo uno spazio di confronto e musica dal vivo. La manifestazione si tiene nella sede dell’associazione, con ingresso aperto al pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una giornata dedicata all’hip hop in tutte le sue voci e le sue forme oggi nella sede dell’Arci Canaletto di via Bosco 2 alla Spezia, organizzata dai collettivi Skills La Spezia e Jam Antifascista. L’intensa carrellata di eventi prenderà il via alle 17 con il consueto mercato mensile dedicato alle autoproduzioni (prodotti agricoli, fumetti, scambio-regalo vestiti e molto altro) e la mostra fotografica di Stefano Lanzardo, che ripercorrerà i sette anni dedicati a questo genere e a questa cultura del progetto Jam Antifascista al circolo. Sarà, quindi, la volta dei passi acrobatici della breakdance Cypher e una sfida di ’throw-up’ durante la quale i writer si contenderanno la palma del migliore riempiendo di colore i muri esterni del circolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

spazio all8217hip hop oggi pomeriggio all8217arci canaletto
© Lanazione.it - Spazio all’hip hop oggi pomeriggio all’Arci Canaletto
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

L'ironia primaverile dei Braccini Colti conquista l'Arci CanalettoLa Spezia, 20 aprile 2026 - L'Arci Canaletto non è un palcoscenico convenzionale, ed è proprio tra le sue mura che la Compagnia Laboratorio I...

Hip hop in Piazza. Venerdì nuovo appuntamento"Nella nostra cultura c’è l’impegno per evitare il ripetersi di ciò che è accaduto nei giorni scorsi e da parte nostra è sicuramente così, venerdì...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.