Highlights Gol Juve Fiorentina LIVE | le immagini del match – VIDEO

Nell'Allianz Stadium di Torino si è svolta la partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di campionato. Durante l'incontro sono stati segnati diversi gol, alcuni dei quali sono stati catturati nelle immagini salienti trasmesse in diretta. Il video mostra le fasi più importanti del match, con le azioni che hanno portato alle reti e ai momenti più intensi sul campo. La cronaca visiva offre uno sguardo dettagliato sui momenti chiave della partita.

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Highlights Primavera: Juventus - Fiorentina 1 - 2

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