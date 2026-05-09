Highlights Gol Lecce Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Durante la 36ª giornata, allo stadio Via del Mare di Lecce, si è svolto il match tra le squadre locali e la Juventus. Sono state mostrate le immagini salienti dell'incontro, che ha visto la squadra di casa segnare un gol e la Juventus rispondere con un altro. La partita è stata seguita in diretta, con video che hanno mostrato le fasi principali dell'incontro.

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