In vista del Gran Premio d'Ungheria, la griglia di partenza ha subito modifiche. Lewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni, così come Antonelli. La decisione riguarda le posizioni di partenza in gara, con entrambe le scuderie coinvolte. La modifica si applica alle qualifiche concluse e sarà effettiva al via della corsa. La penalizzazione influisce sulla posizione di partenza di entrambi i piloti in occasione del Gran Premio.

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Cambia la griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria. Com'era prevedibile, Lewis Hamilton è stato retrocesso di tre posizioni. Il pilota della Ferrari è stato sanzionato per impeding nei confronti di Oscar Piastri, che era nel giro lanciato nel corso dell'ultima manche delle qualifiche. Hamilton scivola così in quinta posizione ma ci sarà comunque una Ferrari in prima fila, quella di Charles Leclerc, che passa da terzo a secondo e affiancherà Lando Norris. Dovrà scontare tre posizioni in griglia anche Andrea Kimi Antonelli, “colpevole” di non aver rallentato sufficientemente in regime di bandiera gialla. Il pilota italiano della Mercedes, leader del Mondiale, scatterà dunque dalla settima casella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Hamilton e Antonelli penalizzati di tre posizioni in griglia in Ungheria

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BREAKING QUALI UNGHERIA: HAMILTON E KIMI PENALIZZATI PERDONO 3 POSIZIONI.

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