Le autorità europee hanno scoperto che Hamas aveva pianificato di attaccare il cuore del continente il 7 ottobre. Per anni, gli apparati di sicurezza avevano considerato l'organizzazione come una minaccia principalmente per Israele. Le indagini hanno rivelato che erano state prese misure per prevenire possibili azioni in Europa, ma non sono stati resi pubblici dettagli specifici sui piani o sui soggetti coinvolti. La scoperta apre nuovi interrogativi sulla portata delle minacce di Hamas nel continente.

Per anni gli apparati di sicurezza europei hanno ritenuto che Hamas rappresentasse una minaccia diretta quasi esclusivamente per Israele. Le indagini condotte negli ultimi mesi tra Grecia, Germania, Austria, Danimarca e altri Paesi raccontano però uno scenario diverso: il movimento palestinese avrebbe costruito nel tempo una rete clandestina in Europa, con depositi di armi, cellule operative e piani per colpire obiettivi ebraici, israeliani e occidentali. È quanto emerge da un’inchiesta della Neue Zürcher Zeitung, che ricostruisce un mosaico investigativo sviluppato in diversi Stati europei. Il caso da cui prende le mosse l’inchiesta è quello di Motasem, un cittadino egiziano di 37 anni di origine palestinese arrestato all’inizio di giugno ad Agios Nikolaos, sull’isola di Creta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Hamas aveva un piano per portare il 7 ottobre nel cuore dell’Europa

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