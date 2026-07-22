Il 7 ottobre, secondo fonti di intelligence, Hamas avrebbe pianificato attività in Europa, evidenziando come gruppi terroristici sfruttino la rete di accoglienza nel continente. Si tratta di un'ipotesi che suggerisce una presenza strutturata e radicata di organizzazioni islamiste, più complessa di quanto spesso venga rappresentato nelle narrazioni politiche. Le autorità continuano a monitorare eventuali minacce e le modalità di infiltrazione legate a queste reti.

L'ombra del t errore islamista torna ad allungarsi con forza sul continente europeo, svelando una trama eversiva ben più radicata e strutturata di quanto le retoriche della sinistra che professa l’accoglienza a tutti i costi abbiano voluto far credere negli ultimi anni. Le recenti risultanze investigative delle autorità di sicurezza internazionali, citate dal quotidiano Nzz e poi da Bild, avrebbero messo in luce che l'organizzazione terroristica Hamas stava attivamente preparando attacchi in Europa, con la data obiettivo del 7 ottobre 2025, secondo anniversario dell'attentato terroristico contro Israele. La cellula terroristica è stata smascherata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hamas aveva pianificato il suo 7 ottobre in Europa: così i terroristi sfruttano le ampie maglie dell’accoglienza

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Attacco Hamas ad Israele, 1000 giorni dal 7 ottobre

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