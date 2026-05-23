La Slovacchia non sta semplicemente negoziando un nuovo contratto energetico con l’Azerbaigian. Sta tentando di ridefinire il proprio posizionamento strategico dentro una Europa che, dopo la crisi ucraina e la progressiva erosione del transito russo, ha scoperto quanto la sicurezza energetica sia tornata a essere una questione di potenza geopolitica, infrastrutture e sovranità industriale. Le dichiarazioni del vicepremier slovacco Tomáš Taraba sull’ipotesi di una fornitura decennale da Baku non possono essere interpretate come un semplice annuncio commerciale. Il nodo centrale riguarda infatti la possibilità concreta di trasportare il gas azero fino al cuore dell’Europa centrale attraverso una rete di interconnessioni oggi sottoposta a enormi pressioni politiche, regolatorie e logistiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dall’Azerbaigian alla Slovacchia, col permesso dell’Ucraina: la sfida di portare il gas dal Caspio al cuore del’Europa

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