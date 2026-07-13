Marc Marquez ha partecipato a una coreografia con il team Ducati, riproducendo la Viking Row della Norvegia al Mondiale di calcio 2026. Durante l’evento, Marquez ha suonato il tamburo, mentre gli altri membri del team, tra cui Tardozzi e Rigamonti, “remavano” in modo sincronizzato. L’evento si è svolto dopo la vittoria di Marquez al Sachsenring.

La Viking Row, la celebre coreografia della Norvegia al Mondiale di calcio 2026, ha conquistato davvero tutti. E pure Marc Marquez, che dopo la sua vittoria al Sachsenring l’ha replicata con tutto il team Ducati: lui detta il tempo con il tamburo, mentre Davide Tardozzi, Marco Rigamonti e gli altri componenti della squadra “remano”. Guarda il video. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Marc Marquez come Haaland: la Viking Row con il team Ducati è epica

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Demam Vikings Rows dari Lapangan Hijau Hingga MotoGP,

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