Haaland show alle nozze di Donnarumma | guida la Viking Row

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il bomber norvegese ha portato la "Viking Row" dal Mondiale alla festa di matrimonio del compagno di squadra Donnarumma. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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HAALAND SHOW AL MATRIMONIO DI DONNARUMMA | Guardatelo con la sua Viking Row

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