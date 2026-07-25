Haaland show alle nozze di Donnarumma | guida la Viking Row

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HAALAND SHOW AL MATRIMONIO DI DONNARUMMA | Guardatelo con la sua Viking Row

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Haaland spiega la Viking Row a Pio e Amedeo, la scena al matrimonio di Donnarumma – Il videoGianluigi Donnarumma si è sposato venerdì 24 luglio in Puglia, con numerosi ospiti noti dello sport e dello spettacolo.

Temi più discussi: Haaland scatenato al matrimonio pugliese di Donnarumma: la Viking row trascina tutti gli ospiti; Donnarumma, matrimonio show nel metaverso: Haaland trascina Pio e Amedeo nella Viking Row; Matrimonio da urlo per Donnarumma e con Haaland parte la 'Viking Row'; Scontri e nervi tesi tra i tifosi inglesi e argentini.

Donnarumma, matrimonio show nel metaverso: Haaland trascina Pio e Amedeo nella Viking Row x.com

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