Haaland protagonista al matrimonio di Donnarumma | il ritmo della Viking Row conquista gli invitati – VIDEO

Durante il matrimonio di un calciatore, un attaccante noto per la sua presenza scenica ha partecipato attivamente alla festa. Haaland ha animato l’evento con tamburo e coreografia, coinvolgendo gli invitati con la sua esibizione. La cerimonia si è svolta in una masseria nella zona di Fasano, in Puglia. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione dei presenti, diventando uno dei momenti più discussi dell’evento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il bomber norvegese anima la festa con tamburo e coreografia. Erling Haaland è stato uno degli ospiti più sorprendenti del matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, celebrato in una masseria nel territorio di Fasano, in Puglia. L’attaccante del Manchester City ha regalato un momento spettacolare agli invitati, trasformandosi in protagonista della serata con la celebre “Viking Row”. Il calciatore norvegese ha preso un tamburo e ha iniziato a scandire il ritmo della tradizionale coreografia diventata famosa grazie alla nazionale norvegese e ai suoi tifosi. Un’esibizione che ha immediatamente coinvolto tutti i presenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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