Il matrimonio tra il portiere del Manchester City e la sua compagna si è svolto in Puglia, tra ulivi secolari e borghi bianchi della Valle d’Itria. Gli sposi hanno indossato abiti firmati Dolce & Gabbana. La cerimonia è stata accompagnata da un concerto con Sfera Ebbasta e Haaland tra gli artisti presenti. Numerosi ospiti vip hanno partecipato alla festa privata, che si è svolta in una location immersa nella campagna pugliese.

Il paesaggio degli ulivi millenari, l’architettura dei borghi bianchi e la terra rossa della Valle d’Itria hanno fatto da cornice a uno degli eventi privati più attesi dell’estate: il matrimonio tra Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e capitano della Nazionale italiana, e la sua storica compagna Alessia Elefante. Il percorso verso l’altare era stato annunciato lo scorso maggio sui social network, quando il calciatore aveva pubblicato uno scatto di coppia accompagnato dalla didascalia «long-term contract signed» («Contratto a tempo indeterminato firmato»), mutuando il linguaggio del calciomercato per ufficializzare la volontà di costruire un futuro insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi in Puglia, i dettagli delle nozze da sogno: look firmati Dolce & Gabbana, lo show di Sfera Ebbasta e Haaland e tutti gli ospiti vip

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi a Locorotondo: Haaland e Mancini fra gli invitati

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi è Alessia Elefante, la futura moglie di Gianluigi Donnarumma: età, lavoro e dettagli sulle nozze da sogno

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, i dettagli delle nozze top secretLa coppia formata dal portiere e dalla sua compagna si sposerà in Puglia, nella Valle d’Itria, in una cerimonia ancora segreta.

Temi più discussi: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano oggi: tutto sul matrimonio del calciatore azzurro; La gaffe in diretta alle nozze di Donnarumma: I funerali del capitano della Nazionale; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia: la festa di paese, la masseria e 250 invitati. Tutti i dettagli del matrimonio; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, tutti i dettagli sulle nozze in Puglia.

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Manchester City, oggi si è unito in matrimonio con la compagna Alessia Elefante, nella cerimonia celebrata a Locorotondo, in Puglia. A catturare l'attenzione, però, non sono state soltanto le noz x.com

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi: per lui e lei wedding look ad alto tasso di romanticismoA Locorotondo, in Puglia, il capitano della Nazionale di calcio, Gigio Donnarumma, ha sposato Alessia Elefante. Elegantissimi entrambi: lui con un completo spezzato e giacca doppiopetto; lei, in abito ... vanityfair.it

Il Milan, la nascita di Leo e il matrimonio in Puglia: la storia tra Gianluigi Donnarumma e Alessia ElefanteIl portiere della Nazionale ha sposato la storica fidanzata Alessia nella chiesa Madre del borgo barese Valle d’Itria ... ilgiornale.it