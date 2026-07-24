Donnarumma si sposa | il bacio con Alessia fuori dalla chiesa è emozionante

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati nella chiesa San Giorgio Martire di Locorotondo, in Puglia. Dopo la cerimonia, i due sono stati visti scambiarsi un bacio fuori dalla chiesa. Tra gli invitati figuravano figure note nel mondo dello sport, tra cui un ex allenatore di calcio e due calciatori di alto livello. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse personalità, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sull’evento.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati nella chiesa San Giorgio Martire di Locorotondo in Puglia, con tanti ospiti d'eccezione, come Roberto Mancini, Erling Haaland e Mateo Kovacic.?Credits: Marco Caputo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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