L’assassino di Luigi “Luca” Esposito ha confessato. Il giornalista di 53 anni è stato trovato bruciato nelle campagne di Eboli. La polizia ha identificato e fermato l’autore del delitto, che ha ammesso di averlo ucciso. Le indagini hanno portato alla scoperta del nome dell’assassino, che ora si trova in custodia. La confessione è arrivata dopo ore di interrogatorio. Non ci sono altri sospetti al momento.

Si registra una svolta nelle indagini sull’omicidio di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista salernitano di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Secondo quanto appreso da Tgcom24, i carabinieri hanno fermato Ridha Rahmoumi, 26 anni, ritenuto il presunto responsabile del delitto. L’uomo, secondo le informazioni disponibili, avrebbe confessato l’omicidio dopo essere stato individuato dagli investigatori. Un elemento rilevante per gli accertamenti sarebbe stato il ritrovamento, nella sua disponibilità, delle carte di credito appartenenti a Esposito. Il fermo arriva a pochi giorni dal ritrovamento del corpo del giornalista e della sua autovettura in un terreno agricolo del territorio ebolitano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ha confessato”. Giornalista ucciso e bruciato: ecco il nome dell’assassino

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Luca Esposito, il giornalista ucciso e poi bruciato: una sola auto sul posto, forse l'assassino è arrivato con lui. Domani l'autopsiaIl corpo di un giornalista sportivo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in una zona di campagna a Eboli.

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