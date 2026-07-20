Domani sarà eseguita l’autopsia sulla salma del giornalista Luca Esposito, all’anagrafe Luigi, il 53enne trovato morto in aperta campagna ad Eboli (Salerno) dopo lo spegnimento di un incendio. Secondo una prima ipotesi, Esposito sarebbe stato ucciso – probabilmente a colpi di pistol a – e successivamente il suo corpo è stato dato alle fiamme. Giornalista sportivo, a tutti i conoscenti aveva raccontato di lavorare presso l’Arpac, ma l’Azienda regionale ha smentito questa circostanza. Sul caso indagano i carabinieri di Eboli e Salerno, coordinati dalla Procura guidata dal procuratore Raffaele Cantone. Al momento, la pista principale punta sulla vita privata del 53enne, su possibili questioni economiche o su un movente passionale, anche se al non è esclusa alcuna ipotesi, anche quella di dissidi in ambito lavorativo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giornalista ucciso e bruciato, si lavora su una pista “privata”. L’assassino era in auto con lui?

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