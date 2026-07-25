Guterres in Siria a Damasco l' incontro con il presidente al-Sharaa

Da quotidiano.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è incontrato con il presidente siriano ad Damasco, in una visita ufficiale che rappresenta la prima di un Segretario generale ONU in Siria dal 2009. L'incontro si è svolto dopo l’arrivo di Guterres in città. La visita segna un ritorno di alto livello internazionale nel paese dopo quasi due decenni.

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Damasco, 25 lug. (askanews) - Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è stato ricevuto dal presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, dopo il suo arrivo a Damasco in quella che è la prima visita ufficiale di un Segretario generale Onu in Siria in 17 anni, dal 2009, inizio della guerra civile nel Paese. In un post su X al suo arrivo a Damasco, Guterres ha scritto che si tratta di una "visita di solidarietà", aggiungendo: "Il mio messaggio è chiaro: l'Onu è al fianco della Siria in questo momento cruciale e mi appello alla comunità internazionale perché non risparmi alcuno sforzo per sostenere il popolo siriano".... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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