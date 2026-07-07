Damasco, 7 lug. (askanews) - Nelle immagini, il presidente francese Emmanuel Macron nella Grande Moschea degli Omayyadi a Damasco durante la sua visita in Siria, prima di recarsi al vertice della Nato ad Ankara in Turchia. Camicia bianca, occhiali da sole, il presidente francese è stato accompagnato dal suo omologo Ahmed al Sharaa. È il primo viaggio di un capo di Stato dell'Unione europea nel Paese da quando i ribelli guidati da al Sharaa hanno rovesciato Bashar al Assad nel 2024. Macron ha firmato un libro do'oro e ha discusso con il presidente della ricostruzione del Paese devastato dalla guerra civile. "Sono venuto per esprimere l'impegno della Francia a sostegno del popolo siriano", ha scritto su X Marcon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Macron nella Grande Moschea degli Omayyadi a Damasco con al Sharaa

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Macron Holds Talks With Syria's al-Sharaa During Historic Damascus Visit | APT

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