Macron nella Grande Moschea degli Omayyadi a Damasco con al Sharaa
Il presidente francese è stato nella Grande Moschea degli Omayyadi a Damasco durante una visita in Siria, prima di partire per il vertice della NATO a Ankara. Le immagini mostrano il suo ingresso nella moschea, accompagnato da un rappresentante locale. La visita si è svolta prima dell’incontro internazionale in Turchia.
Damasco, 7 lug. (askanews) - Nelle immagini, il presidente francese Emmanuel Macron nella Grande Moschea degli Omayyadi a Damasco durante la sua visita in Siria, prima di recarsi al vertice della Nato ad Ankara in Turchia. Camicia bianca, occhiali da sole, il presidente francese è stato accompagnato dal suo omologo Ahmed al Sharaa. È il primo viaggio di un capo di Stato dell'Unione europea nel Paese da quando i ribelli guidati da al Sharaa hanno rovesciato Bashar al Assad nel 2024. Macron ha firmato un libro do'oro e ha discusso con il presidente della ricostruzione del Paese devastato dalla guerra civile. "Sono venuto per esprimere l'impegno della Francia a sostegno del popolo siriano", ha scritto su X Marcon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Macron Holds Talks With Syria's al-Sharaa During Historic Damascus Visit | APT
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