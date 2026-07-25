Guerriglia dodici indagati Telecamere al setaccio | la conta è appena iniziata
Dodici persone sono state indagate in seguito agli scontri di strada avvenuti lunedì sera nel centro cittadino. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per identificare i partecipanti ai disordini. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati ancora resi noti dettagli sui possibili coinvolgimenti o sulle accuse specifiche. Sono stati sequestrati materiali e filmati che saranno analizzati nelle prossime ore.
di Francesco Zuppiroli Prende corpo il fascicolo d’inchiesta sugli scontri di strada che lunedì sera hanno messo a ferro e fuoco il centro di Bologna. Dopo una prima fase in cui la polizia di Stato si è occupata di identificare quanti più facinorosi possibile tra quelli immortalati nelle centinaia e centinaia di immagini della guerriglia, ieri dodici persone sono state indagate formalmente per travisamento, lancio di oggetti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Un corollario di accuse di cui con molta probabilità dovranno rispondere più persone dell’attuale dozzina iscritta, con il lavoro di identificazione di quanti più facinorosi possibile che continua negli uffici della questura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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