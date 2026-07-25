Guerriglia dodici indagati Telecamere al setaccio | la conta è appena iniziata

Notizia in breve

Dodici persone sono state indagate in seguito agli scontri di strada avvenuti lunedì sera nel centro cittadino. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per identificare i partecipanti ai disordini. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati ancora resi noti dettagli sui possibili coinvolgimenti o sulle accuse specifiche. Sono stati sequestrati materiali e filmati che saranno analizzati nelle prossime ore.