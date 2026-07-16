Vandali Sottomonte Stabilimenti a soqquadro Telecamere al setaccio

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vetri rotti e recinzioni in legno divelte sono i danni più evidenti dopo l’attacco ai stabilimenti balneari. Le telecamere di sorveglianza sono state messe sotto sequestro per analizzare le immagini. I vandali hanno tentato di mettere a segno furti, ma senza successo, lasciando però danni ingenti alle strutture e alle attrezzature. La polizia sta indagando sugli episodi avvenuti nella zona.

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Vetri spaccati, recinzioni in legno divelte, tentativi di furto andati sostanzialmente a vuoto ma che hanno lasciato strascichi ingenti, con diversi danni alle strutture e alle attrezzature balneari. E’ stata una notte tormentata, quella di ieri, alla spiaggia di Sottomonte, dove si sono registrati una serie di episodi tra furti ed atti vandalici. A raccontarlo sono gli stessi bagnini della zona, che ieri mattina, arrivando in spiaggia, si sono ritrovati di fronte ad una brutta sorpresa e hanno dovuto risistemare e ripulire tutto in breve tempo visto l’arrivo imminente dei bagnanti della giornata. "E’ la seconda volta che accade quest’anno – dice Mattia Lazzarini, della Spiaggia Bianca -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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