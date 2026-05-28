Fiamme avvolgono l’auto di un pensionato Al setaccio le telecamere della zona

Nella notte, un’auto di un pensionato è stata interessata da un incendio in via Guicciardini, a Cavallino. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e hanno esaminato le telecamere di sorveglianza della zona per raccogliere eventuali elementi utili.

CAVALLINO - I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per un incendio divampato in via Guicciardini, a Cavallino.La squadra dei pompieri, giunta dal distaccamento di Veglie intorno alle 3.20 ha spento le fiamme che avevano investito una Dacia Duster e messo in sicurezza l’area. Sul posto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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