Pepe e Sculli, ex calciatori della Juventus, sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver simulato di essere procuratori. La loro difesa ha negato le accuse, sostenendo che non ci sono prove a sostegno delle accuse di falsa rappresentanza. Le indagini sono in corso, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli o sviluppi pubblici riguardo alle prove o alle eventuali conseguenze legali.

di Francesco Spagnolo Pepe e Sculli sono indagati per essersi finti procuratori. Ma la difesa dei due ex calciatori della Juve ha respinto tutte le accuse. Le ultime. La Procura di Roma ha avviato una delicata indagine che riguarda il mondo del calcio e vede coinvolte figure che hanno calcato i campi del massimo campionato. Le posizioni di Pepe e Sculli, ex calciatori di Serie A, sono finite sotto la lente del pubblico ministero Saverio Francesco Musolino insieme a quelle del procuratore Luigi Iachini Bellisarii e del legale Alessandro Buccieri. I reati ipotizzati dalla magistratura spaziano dal falso all’esercizio abusivo della professione, fino alla tentata estorsione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guai per Pepe e Sculli, i due ex Juve indagati. L’accusa: «Si fingevano procuratori»

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