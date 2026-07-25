Gruppo consiliare del Partito Democratico di Arezzo | profondo cordoglio per la scomparsa del consigliere Roberto Bardelli

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Arezzo ha annunciato di essere in lutto per la morte del consigliere Roberto Bardelli. La notizia è stata comunicata oggi, 25 luglio 2026. Bardelli era un membro del consiglio comunale della città. Non sono stati forniti dettagli sulla causa della scomparsa. La comunicazione ufficiale esprime rammarico per la perdita di un rappresentante politico locale.

Arezzo, 25 luglio 2026 – Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Arezzo esprime profondo cordoglio per la scomparsa del consigliere Roberto Bardelli.?«La politica cittadina perde oggi una figura che, con passione, energia e profondo attaccamento ad Arezzo, ha animato per anni il dibattito all'interno del nostro Consiglio Comunale.?Anche dalla parte opposta dei banchi e pur nella diversità delle visioni politiche, non è mai venuto meno il rispetto per l'uomo e per l'impegno sincero che Roberto ha sempre messo al servizio della nostra comunità e del territorio.?Ci stringiamo con un affettuoso abbraccio alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i colleghi che con lui hanno condiviso questo percorso amministrativo e umano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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