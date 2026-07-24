Il Popolo di Porta Sant’Andrea partecipa con profondo cordoglio per la scomparsa del quartierista Roberto Bardelli

Il Popolo di Porta Sant’Andrea esprime cordoglio per la morte di Roberto Bardelli, noto come Breda, socio e figurante di lungo corso. Bardelli è deceduto questa mattina a 54 anni. La comunità si unisce al dolore dei familiari per la perdita del quartierista, figura molto conosciuta nel quartiere. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dal gruppo.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Il Popolo di Porta Sant’Andrea pa rtecipa con profondo cordoglio al dolore dei familiari per la prematura scomparsa, questa mattina a soli cinquantaquattro anni, del quartierista Roberto Bardelli, conosciuto da tutti come Breda, socio e figurante di lungo corso. Roberto era uno dei ragazzi del Fonterosa ed era attivo al Quartiere sin da giovanissimo, da metà degli anni ’80. Il suo impegno, da ultimo era soprattutto alle scuderie. Artigiano, musicista e attivo in politica e nelle istituzioni era stato più volte, dal 1999 alle ultime elezioni amministrative, consigliere alla Circoscrizione Giotto e poi consigliere comunale nelle formazioni del centrodestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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