movimento 5 stelle arezzo cordoglio per la scomparsa di roberto bardelli

Arezzo, 24 luglio 2026 – Il Movimento 5 Stelle Arezzo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Roberto Bardelli. Con la scomparsa del "Breda", Arezzo perde un protagonista della vita politica cittadina, che per molti anni ha vissuto il proprio impegno pubblico con passione e forte attaccamento al territorio. Pur nella diversità di idee e di visioni politiche, riteniamo doveroso rendere omaggio a chi ha dedicato una parte importante della propria vita al confronto democratico e alle istituzioni. Alla sua famiglia, ai suoi amici e a quanti gli hanno voluto bene, il Movimento 5 Stelle Arezzo rivolge le più sincere condoglianze. Gruppo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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