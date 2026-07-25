Grosso sperimenta nuove soluzioni | Brescianini schierato da terzino sinistro nella Fiorentina

Nell’amichevole contro il QPR, la Fiorentina ha perso 3-2 e ha sperimentato un nuovo modulo, schierando Brescianini come terzino sinistro. La squadra ha cercato di ampliare le opzioni sulla corsia mancina con questa modifica tattica. La partita è stata anche un’occasione per testare vari uomini e strategie in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Questa è stata la prima sconfitta del team nel precampionato.

La Fiorentina cambia assetto: Grosso prova Brescianini da terzino per ampliare le opzioni sulla corsia mancina. La Fiorentina di Fabio Grosso incassa la prima sconfitta del suo precampionato: nell’amichevole disputata oggi contro il QPR, gli inglesi si impongono 3-2 al termine di una gara utile soprattutto per testare uomini e soluzioni tattiche. A decidere il match per i biancoblù sono le reti di Madsen, Kemper e Smyth, mentre alla Viola non bastano i gol di Piccoli e Atta. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Per Grosso si trattava della terza uscita estiva, un appuntamento pensato più per sperimentare che per inseguire il risultato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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