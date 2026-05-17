Conferenza stampa Brescianini post Juve Fiorentina | Abbiamo onorato la maglia Questa stagione è servita da lezione e non deve più capitare perché la Fiorentina merita di stare nei piani alti
Dopo la partita tra Juventus e Fiorentina della 37ª giornata di Serie A, il centrocampista della Fiorentina ha tenuto una conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra. Ha affermato che la squadra ha onorato la maglia e ha sottolineato come questa stagione abbia rappresentato una lezione importante. Ha anche aggiunto che simili situazioni non devono ripetersi, poiché la Fiorentina merita di posizionarsi tra le prime squadre del campionato.
di Marco Baridon Conferenza stampa Brescianini post Juve Fiorentina: le sue dichiarazioni dopo il match della 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Marco Brescianini ha parlato così in conferenza stampa dopo Juve Fiorentina, sfida valida per la 37ª giornata di Serie A 202526. SENZA PRESSIONE CON LA SALVEZZA ACQUISITA – «Venivamo da una stagione sotto pressione, oggi per la prima volta abbiamo giocato con l’obiettivo raggiunto e l’abbiamo preparata come sempre al massimo. Abbiamo onorato la maglia e reso felici i nostri tifosi». SI TROVANO MEGLIO IN CAMPO – «È un’insieme di cose. Ogni partita vinta o persa è stata una lezione per noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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