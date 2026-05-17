Conferenza stampa Brescianini post Juve Fiorentina | Abbiamo onorato la maglia Questa stagione è servita da lezione e non deve più capitare perché la Fiorentina merita di stare nei piani alti

Dopo la partita tra Juventus e Fiorentina della 37ª giornata di Serie A, il centrocampista della Fiorentina ha tenuto una conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra. Ha affermato che la squadra ha onorato la maglia e ha sottolineato come questa stagione abbia rappresentato una lezione importante. Ha anche aggiunto che simili situazioni non devono ripetersi, poiché la Fiorentina merita di posizionarsi tra le prime squadre del campionato.

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