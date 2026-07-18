Alle 11.45, un calciatore di 24 anni è arrivato a Bologna. Proveniente dal Real Oviedo, squadra retrocessa in serie B spagnola, il terzino sinistro ha subito effettuato le visite mediche. Si tratta del primo acquisto estivo del club, che prenderà il posto di un altro difensore svincolatosi a fine giugno.

È sbarcato a Bologna alle 11.45 Rahim Alhassane, terzino sinistro di 24 anni. Il calciatore, proveniente dal Real Oviedo, club retrocesso in serie B spagnola, sosterrà le visite mediche per poi diventare il primo acquisto estivo del Bologna, dove prenderà il posto di Charalampos Lykogiannis, svincolatosi dai rossoblù il 30 giugno. Alhassane è nazionale del Niger e dovrebbe firmare un contratto quadriennale con opzione su una quinta stagione. Alhassane ha già iniziato le visite mediche, che saranno completate nella mattinata di lunedì. Poi, salvo colpi di scena, la firma sul contratto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Bologna, il terzino sinistro Alhassane è sbarcato in città

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È FATTA PER ALHASSANE Il #Bologna ha chiuso per Rahim #Alhassane, terzino sinistro del #RealOviedo. #Bolognafc #RealOviedo #calciomercato Fonte: @DiMarzio x.com

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