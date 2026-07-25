Le qualifiche del GP di Ungheria 2026 si sono svolte sul circuito dell’Hungaroring. I piloti hanno completato le sessioni di prove ufficiali, determinando la griglia di partenza. I tempi più rapidi sono stati registrati nelle ultime fasi, con alcuni piloti che hanno migliorato notevolmente le loro performance rispetto alle prove precedenti. La classifica finale delle qualifiche ha stabilito le posizioni di partenza per la gara di domani.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Ungheria 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito dell’Hungaroring. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 26 luglio, che si snoderà lungo il tracciato magiaro sulla consueta distanza dei 300 chilometri, tutto all’insegna della velocità e con il caldo che potrebbe fare la differenza. Di seguito la griglia di partenza del GP di Ungheria 2026 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1. CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP UNGHERIA F1 2026. Q3 Q2 Q1 1 Lando Norris McLaren 1:18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Ungheria 2026: risultati e classifica qualifiche

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