Le qualifiche del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1, si sono concluse con la pole position conquistata da un pilota di un team di punta. La sessione ha visto tempi molto ravvicinati tra i primi classificati, con alcune sorprese nelle posizioni di metà griglia. La griglia di partenza è stata definita e i piloti si preparano alla gara prevista per domani.

Calato il sipario sulle qualifiche del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montreal, dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, ci si chiedeva se la Mercedes si sarebbe confermata il riferimento, dopo che nella Sprint Qualifying e nella Sprint Race i risultati sono stati favorevoli alla scuderia di Brackley. A questo proposito era interessante verificare come e quanto il duello interno tra il britannico George Russell e Kimi Antonelli sarebbe evoluto. Scintille tra i due nel corso della Sprint, dove Antonelli ha cercato di prendersi la posizione e Russell con esperienza ha rintuzzato gli attacchi, facendo leva anche sull’impazienza del giovane pilota bolognese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Canada 2026: risultati e classifica qualifiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP Cina: gli highlights delle qualifiche a Shanghai

Notizie e thread social correlati

Griglia di partenza F1, GP Australia 2026: risultati e classifica qualificheLe qualifiche del GP d’Australia 2026 si sono concluse sul circuito di Melbourne, segnando l’avvio del campionato mondiale di Formula 1.

Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: risultati e classifica qualificheNelle qualifiche di sabato 14 marzo si è deciso l'ordine di partenza per il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1.

Temi più discussi: Cambia in extremis la GRIGLIA di partenza per la Sprint: in 4 partiranno dalla pit-lane; Griglia di partenza F1, Sprint GP Canada 2026: Antonelli beffato, Ferrari in terza fila; F1 Canada, Qualifiche Sprint: riscatto Russell, ma Kimi è 2°. Ferrari in 3ª fila; F1 GP Canada 2026, Montreal: risultati prove libere.

#f1granpremio #f1 Alonso e l’Aston Martin perdono un’opportunità. La Ferrari deve arrendersi nel finale. La griglia di partenza provvisoria della Sprint Race di Montréal. Partenza ore 18:00. #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #f1news #GpCanada x.com

Conferenza Stampa Pre-Gara F1 - George Russell, Pierre Gasly & Arvid Lindblad | GP del Canada 2026 reddit

Griglia di partenza F1, Sprint GP Canada 2026: Antonelli beffato, Ferrari in terza filaOggi sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino di Montreal. I ... oasport.it

GP Canada, Sprint: la griglia di partenzaGeorge Russell firma la pole nella Sprint Qualifying del GP del Canada, a seguirlo Kimi Antonelli e Lando Norris: la griglia di partenza completa ... f1world.it