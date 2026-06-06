Nella griglia di partenza del Gran Premio d’Ungheria 2026, Joan Mir e Enea Bastianini sono usciti nelle prime fasi di qualificazione. Mir, in sella a una Honda, ha chiuso in 13ª posizione, mentre Bastianini, con una KTM, si è fermato alla 14ª posizione. La sessione di qualificazione prosegue con altri piloti ancora in corsa per migliorare il proprio piazzamento prima dello scatto iniziale della gara.

Le qualifiche del Balaton Park sono andate in archivio con la pole position di Marc Marquez, che partirà dunque davanti a tutti al via della Sprint e del Gran Premio d’Ungheria 2026, ottava tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse catalano della Ducati ha firmato la miglior prestazione assoluta del turno davanti alla KTM ufficiale di Pedro Acosta, che veniva considerato probabilmente il favorito in base ai riscontri del venerdì. Tripletta spagnola completata da Fermin Aldeguer con la Ducati del team Gresini, mentre in seconda fila troviamo ben tre piloti italiani con Fabio Di Giannantonio quarto sulla GP26 del team VR46, Francesco Bagnaia 5° sulla Ducati Factory e Marco Bezzecchi (leader del Mondiale) 6° sull’Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Ungheria 2026: risultati e classifica qualifiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, GP Usa: gli highlights delle qualifiche

Notizie e thread social correlati

Griglia di partenza MotoGP, GP Brasile 2026: risultati e classifica qualificheNella giornata del GP del Brasile 2026, il Motomondiale ha concluso le sessioni di qualifiche con le due manche, Q1 e Q2, che hanno determinato la...

Griglia di partenza MotoGP, GP USA 2026: risultati e classifica qualificheOggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, penultima tappa del campionato mondiale di MotoGP.

Temi più discussi: MotoGp Italia, pole da record di Bezzecchi e dedica a Zanardi: Ho chiuso gli occhi per metà pista; Griglia di partenza MotoGP, GP Italia 2026: Bezzecchi in pole, tre Aprilia davanti. Marquez precede Bagnaia; Pole Bezzecchi nel Gp Italia, qualifiche oggi. La griglia di partenza di MotoGp; Cambia la griglia di partenza al GP d’Italia di MotoGP al Mugello: Marini è stato penalizzato.

La MotoGP testerà la partenza in piedi con 2 moto per fila oggi a Balaton alle 18:00, per adeguarsi alla proposta di Carlos Ezpeleta di avere una maggiore distanza tra le moto sulla griglia dopo l'incidente di Zarco a Barcellona. Sarebbe lo stesso modello della reddit

Bagnaia boccia la proposta sulla sicurezza: Più spazio in griglia non è la soluzione: Pecco Bagnaia non è convinto che aumentare la distanza tra i piloti sulla griglia di partenza possa migliorare la sicurezza in MotoGP. Il pilota Ducati ha… dlvr.it/TSnws3 #M x.com

Dalla partenza a spinta alla griglia 2/2: la MotoGP cerca risposte nel passatoLa pole vale per due gare, i sorpassi sono sempre più difficili e i rischi al via aumentano. La sperimentazione del 2/2 apre una riflessione più ampia sul format attuale ... gpone.com

Griglia di partenza MotoGp | Chi in pole position al GP Ungheria 2026 Balaton Park? (oggi sabato 6 giugno)Griglia di partenza MotoGp: chi farà la pole position oggi sabato 6 giugno al GP Ungheria 2026 Balaton Park? La lotta per le posizioni di spicco. ilsussidiario.net