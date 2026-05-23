Nelle qualifiche del GP del Canada, il pilota in pole position è stato Russell, seguito da Antonelli in seconda posizione. Leclerc ha ottenuto il quarto posto, qualificandosi in quarta fila. La sessione si è conclusa con questa griglia di partenza, determinata dai tempi più veloci stabiliti nelle prove ufficiali. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni significative durante le qualifiche.

Calato il sipario sulle qualifiche del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montreal, dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, ci si chiedeva se la Mercedes si sarebbe confermata il riferimento, dopo che nella Sprint Qualifying e nella Sprint Race i risultati sono stati favorevoli alla scuderia di Brackley. A questo proposito era interessante verificare come e quanto il duello interno tra il britannico George Russell e Kimi Antonelli sarebbe evoluto. Scintille tra i due nel corso della Sprint, dove Antonelli ha cercato di prendersi la posizione e Russell con esperienza ha rintuzzato gli attacchi, facendo leva anche sull’impazienza del giovane pilota bolognese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Canada 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Leclerc in quarta fila

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F1 2026 Canada GP Grid Prediction: Russell P1, Antonelli P2 + Fan Predictions!

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