Grave caduta sul marciapiede a Milano Marittima poliziotti fuori servizio salvano la vita a una donna
A Milano Marittima, due agenti di polizia fuori servizio sono intervenuti prontamente dopo che un’anziana donna è caduta sul marciapiede, riportando ferite gravi. Gli agenti hanno soccorso la donna e chiamato i soccorsi, contribuendo a stabilizzarla prima dell’arrivo dei paramedici. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
Un tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato ha permesso di salvare la vita a un’anziana donna rimasta gravemente ferita a seguito di una caduta accidentale a Milano Marittima. L’episodio si è verificato nella giornata di mercoledì 22 luglio, quando la donna, 83 anni, è stata soccorsa dai poliziotti fuori servizio, come reso noto dal comunicato ufficiale della Polizia di Stato. La causa dell’incidente è stata attribuita a un tratto di marciapiede visibilmente sollevato. Il soccorso immediato degli agenti fuori servizio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i due agenti, temporaneamente assegnati... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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