grave caduta sul marciapiede a milano marittima poliziotti fuori servizio salvano la vita a una donna

Notizia in breve

A Milano Marittima, due agenti di polizia fuori servizio sono intervenuti prontamente dopo che un’anziana donna è caduta sul marciapiede, riportando ferite gravi. Gli agenti hanno soccorso la donna e chiamato i soccorsi, contribuendo a stabilizzarla prima dell’arrivo dei paramedici. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.