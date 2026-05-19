In bilico sul cornicione sta per lanciarsi dal terzo piano | i poliziotti salvano una ragazza di 20 anni

Nella serata di mercoledì 13 maggio, una ragazza di 20 anni di origini straniere si trovava sul cornicione di un condominio nel centro storico, minacciando di lanciarsi dal terzo piano. Gli agenti di polizia sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare la giovane prima che potesse compiere il gesto. La ragazza è stata trattenuta in sicurezza e portata in un luogo protetto. La vicenda si è svolta senza che si registrassero feriti o danni a persone o cose.

La Polizia di Stato, nella serata di mercoledì 13 maggio ha tratto in salvo una ragazza di 20 anni, di origini straniere, intenta a togliersi la vita gettandosi da una finestra al terzo piano di un condominio del centro storico.Intorno alle ore 23.30, la Sala Operativa riceveva la segnalazione di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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