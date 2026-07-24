Due agenti della Polizia di Stato, in servizio temporaneo a Milano Marittima, hanno prestato soccorso a un’anziana donna caduta in strada, fornendo assistenza immediata e accompagnandola successivamente in ospedale e in farmacia. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 23 luglio, mentre i poliziotti erano liberi dal servizio. L’episodio è stato reso noto dalla Questura di Ravenna. Il soccorso a Milano Marittima L’intervento degli agenti fuori servizio L’importanza dell’empatia e il supporto successivo Il ringraziamento della signora Il soccorso a Milano Marittima Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lungo viale 2 Giugno a Milano Marittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Anziana cade per strada e si frattura il setto nasale a Milano Marittima, salvata da due agenti fuori servizio

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