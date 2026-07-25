I vigneti sono sotto pressione a causa delle alte temperature estive, che rischiano di danneggiare i grappoli di uva. I raggi solari intensi possono provocare scottature sui grappoli ancora in maturazione. Le aziende agricole stanno intervenendo con misure di protezione per salvaguardare i raccolti, cercando di ridurre i danni causati dal caldo estremo. La preoccupazione principale riguarda la qualità e la quantità dell’uva che si potrà raccogliere.

Prato, 26 luglio 2026 – Il caldo rovente dell’estate ha messo a dura prova anche i vigneti perché i grappoli di uva con i raggi solari a forte intensità possono ’scottarsi’. Per il momento a Carmignano non ci sarà una vendemmia anticipata anche se alcune aziende, da sempre, partono in agosto ma da parte di tutte le aziende vinicole c’è molta cura e attenzione per i vitigni. “Questo caldo eccessivo - spiega Giuseppe Rigori, della fattoria Ambra di Comeana - non fa bene naturalmente ne’ al vigneto ne’ agli olivi. Per il momento il terreno ha una buona riserva idrica perché è piovuto molto in primavera e anche a giugno. Comunque, le viti cominciano in alcune situazioni ad accusare un po’ di stress. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande caldo: l’effetto sui vitigni. “I grappoli rischiano di scottarsi, al lavoro per proteggere l’uva”

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